Fiamme dal frigo, l’incendio devasta una pasticceria 

Devastata da un incendio la pasticceria San Valentino di via Gioacchino Murat, a Pirri.Ieri pomeriggio le fiamme sarebbero partite nei locali del laboratorio che si trova nell’angolo con via Ciro Menotti. Poco prima delle 15 una telefonata alle centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha segnalato il fumo che usciva dalle vetrate dell’attività. Immediatamente, dal quartier generale dei pompieri in viale Marconi sono state inviate un’autopompa, un’autobotte e un mezzo d’emergenza con i respiratori che così da consentire agli operatori di affrontare al meglio l’incendio.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito né intossicato dal fumo. Le fiamme, propagatesi all'interno della struttura per cause al momento imprecisate, hanno completamente distrutto i locali adibiti a pasticceria situati al piano terra. L’ipotesi più accreditata resta quella di un corto circuito, ma per avere la certezza bisognerà aspettare la relazione degli ispettori dei Vigili del Fuoco. Per quantificare i danni bisognerà anche attendere che i titolari della pasticceria completino l’inventario di ciò che è andato perso e degli effetti del calore e del fumo sui locali e sulle attrezzature.

RIPRODUZIONE RISERVATA