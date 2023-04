Fiamme alte lungo l’argine del rio Foddeddu 

Fumo e fiamme nella zona di Mussu Luisu, a ridosso del rio Foddeddu. Una nuvola di fumo, visibile da parecchi chilometri, si è levata lungo l’argine del fiume che attraversa Tortolì. I residenti della zona hanno allertato la protezione civile che in pochi minuti è intervenuta sul posto con un ampio dispiegamento di uomini e mezzi. L’allarme è scattato pochi istanti dopo le 15 di ieri. Alimentate da una leggera brezza, le fiamme si sono sviluppate lungo il canneto del fiume. In pochi attimi il quartiere è stato avvolto da una nube di fumo e i residenti si sono precipitati all’esterno predisponendo gli impianti domestici di irrigazione per bagnare la striscia d’asfalto dirimpetto le strutture.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale di Forestale e Forestas. Le squadre a terra hanno ritenuto opportuno richiedere anche l’intervento dell’elicottero di stanza alla base di Lanusei-San Cosimo. Il mezzo aereo è atterrato alle 16 in punto in un campo parallelo a viale Pirastu e, dopo che il personale addetto ha montato il cestello in dotazione, sono iniziate le operazioni di spegnimento con i lanci d’acqua. Intorno alle 16.30 la situazione è tornata sotto controllo e la protezione civile ha proseguito con la bonifica delle aree attraversate dal fuoco. Sulla cui origine sono in corso le indagini. Non si esclude che il rogo si sia esteso durante le operazioni di pulizia di qualche terreno. (ro. se.)

