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Via Gialeto.
31 ottobre 2026 alle 00:15

Fiamme all’ingresso del centro estetico: il blitz ieri mattina 

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Una macchia a terra, che per gli inquirenti potrebbe essere la traccia inequivocabile di liquido infiammabile. Attorno il vetro rotto, filato dal calore delle fiamme, mentre le pareti dell’uscio e gli infissi sono tutti anneriti. Chiaro messaggio di un gesto volontario, ma tutto ancora da decifrare.Anche perché accaduto in un orario piuttosto inusuale.

Erano da poco passate le 7 di ieri quando è scattato l’allarme, e in città c’era già tanta gente che si muoveva per andare a lavoro. È quanto accaduto ieri in via Gialeto nel quartiere di Seuna, il liquido infiammabile è stato versato alla vetrina e all’uscio di un centro estetico, titolare una donna di Mamoiada, Maria Pia Sanna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile. Il tempestivo allarme e l’altrettanto tempestivo intervento dei pompieri ha arginato il danno ad alcune centinaia di euro, evitando che le fiamme potessero iniziare ad aggredire dall’esterno anche l’interno del locale, limitandosi alle vetrine, ai muri al vetro e ad uno zerbino bruciato. Ma il fumo nero ha comunque spaventato i residenti. Subito è stata avviata l’attività per cercare di risalire agli autori del gesto.

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