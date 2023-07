Fiamme alle porte della città 

Paura, a Iglesias, per un vasto incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, nel quartiere periferico di Vergine Maria.

Le fiamme

Il rogo è divampato intorno alle 15.30 nei pressi di una linea elettrica di alta tensione di Igea (che è saltata) in un’altura ricca di vegetazione, posta tra la zona di Cuccuru Mannu e il popoloso quartiere di Vergine Maria. Le fiamme, spinte dal vento teso di maestrale, hanno avanzato velocemente attraverso un lungo un canale composto prevalentemente da macchia mediterranea. A richiamare l’attenzione dei residenti del quartiere, per ciò che stava accadendo, è stato il fumo denso che ha pervaso l’intera vallata. I mezzi delle squadre antincendio, composte da Forestali, Forestas, volontari della protezione civile e di Soccorso Iglesias e vigili del fuoco, sono arrivate tempestivamente, evitando che il rogo si spingesse fino alle vicine abitazioni.

La paura

Le operazioni di spegnimento, non facili per via della fitta e alta vegetazione, hanno costretto a richiedere il supporto dei mezzi aerei. L’arrivo dell’elicottero della base di Marganai è stato rapidissimo: dopo aver caricato l’acqua nella vicina miniera di campo Pisano, ha permesso di contenere le fiamme. Dopo mezz’ora è arrivat anche un elicottero dalla base di Pula. Il rogo è stato estinto dopo alcune ore, ma le operazioni di bonifica sono durate fino a sera. La linea elettrica è rimasta fuori uso. Oltre ai residenti, la preoccupazione si è estesa a tutta la città: il ricordo del grosso incendio di Monteponi, del giugno del 2017, è ancora vivo.

