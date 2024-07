Fiamme alle porte della città 

Fiamme alle porte di Nuoro ieri pomeriggio attorno alle 16. Due i roghi che sono scoppiati quasi simultaneamente e che fanno pensare ad un’unica mano. Il primo incendio è scoppiato a ridosso della galleria di Pratosardo, sul costone della pineta di Ugolio, che affaccia alla strada statale 131 dcn. Immediato l’allarme dato dagli automobilisti, sul posto sono intervenuti gli uomini della Forestale, assieme ai vigili del fuoco. La polizia stradale ha chiuso il traffico sulla strada statale con diverse auto rimaste incolonnate sotto il sole con temperature sino a 36 gradi. A sostegno delle operazioni di spegnimento è decollato anche un elicottero che ha effettuato diversi lanci. Con gli operatori dell’antincendio impegnati a Pratosardo, pochi decine di minuti dopo un altro rogo è scoppiato poco distante sempre alle porte della città con gli agenti della polizia locale che sono dovuti intervenire in viale Segni per chiudere la strada di ingresso e di uscita dalla città. Anche in questo caso grandi disagi alla circolazione, ma il tempestivo intervento ha evitato il peggio e dopo circa mezz’ora il rogo è stato domato e bonificato e il traffico è ritornato a scorrere tranquillamente. Adesso è caccia al piromane che da giorni cerca di mettere sotto scacco le campagne nella periferia della città.

