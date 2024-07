Fiamme alle porte della città: Carbonia sotto assedio 

Ad assediare la città ieri non è stato il “solito” incendio di via del Minatore, ma un preoccupante rogo che ha minacciato Carbonia da sud. Sono state ore di fatica per l’ingente macchina dei soccorsi che ha dovuto domare un vasto rogo che si è sprigionato in località Coderra, a ridosso della provinciale 78 bis (detta camionabile).

Sotto assedio

L’allarme è scattato attorno alle 11.30, le fiamme alimentate da forti venti da sud si sono suddivise in tre fronti e ciò ha da subito complicato l’intervento della Forestale, dei vigili del fuoco e degli operatori della Protezione civile Radio Ser e Athena e quella di Iglesias e Gonnesa. È stato necessario il supporto di due aerei Canadair decollati da Olbia (hanno operato sino al tardo pomeriggio per le bonifiche assieme alle squadre a terra) e due elicotteri giunti dalla base Forestale di Pula. Le fiamme, realisticamente di origine dolosa, si sono sviluppate in un’area già aggredita pesantemente da un incendio circa cinque anni fa. Con i mutamenti della direzione del vento, il rogo ha camminato in parte verso monte Crobu creando devastazione nella folta e boschiva macchia mediterranea. Ma altri fronti hanno scavalcato la Provinciale e si sono diretti verso la località Punta Torretta e zone limitrofe (danneggiati i terreni di un’azienda agricola) e si sono diretti ai margini della frazione di Medadeddu e di Is Patteris. Minacciato anche un allevamento di cavalli. Lo sforzo delle squadre antincendio si è concentrato in modo particolare in questo settore, per evitare che il rogo scollinasse e che si presentasse a un certo punto ai margini della città, in via Lubiana, benché il rio Santu Milanu desse margini di sicurezza.

L’altro fronte

Tanta preoccupazione anche a Sant’Antioco per un vasto incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata in località Su Pranu. Il fronte delle fiamme è stato arginato grazie al pronto intervento di tre squadre dell’Asso Sulcis e Protezione civile che hanno lavorato intensamente per scongiurare che le fiamme lambissero alcune abitazioni di campagna e un club di windsurf nelle vicinanze. Più tardi, a dare man forte, sono intervenuti anche vigili del fuoco e la Corpo forestale che prima erano impegnati in un incendio, a Carbonia. Le fiamme alimentate dal forte vento e dalla temperatura tropicale, hanno distrutto alcuni ettari di macchia mediterranea e un vasto canneto, che separava la battigia lato laguna di Sa barra e le campagne di Su pranu dove sorgono diverse case sparse e alcuni allevamenti di animali. L’intervento è andato avanti per alcune ore. Non si esclude l’origine dolosa.

