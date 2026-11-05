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Tribunale.
06 novembre 2026 alle 00:22

Fiamme all’auto e minacce, chieste due condanne 

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Per far desistere una giovane coppia appena arrivata in città dall’interesse mostrato per un appartamento all’asta in via Galilei, appartenuto al nonno di una dei presunti autori degli atti di violenza, dopo una serie di minacce avevano mandato un messaggio inequivocabile con un attentato incendiario che aveva distrutto le auto. Ieri per gli accusati dell’incendio, Giuseppe Cardia e Paolo Sulas, la pm Sandra Maria Benedetta Picicuto ha chiesto una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione.

I due, difesi dagli avvocati Andrea Nanni e Giuseppe Talanas, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. La terza indagata, Franca Sias (difesa da Salvatore Pinna), ha fatto una scelta processuale diversa optando per il rito ordinario: per lei è stato chiesto il rinvio a giudizio. Agli indagati sono contestate l’estorsione aggravata, turbativa d’asta e incendio. La vicenda risale alla notte del 19 novembre di un anno fa quando due automobili vennero bruciate. Secondo la ricostruzione della Squadra mobile, il rogo sarebbe stato l’ultimo atto di una serie di intimidazioni messe in campo per scoraggiare la giovane coppia all’appartamento in via Galilei. A dicembre la sentenza.

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