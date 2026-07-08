Fiamme al chiosco sul mare 

Il liquido versato lungo il perimetro affacciato sulla veranda conferma l’origine dolosa del rogo. Gli incendiari avevano studiato ogni dettaglio, prima di mettere a segno il colpo. Ma non avevano fatto i conti con la presenza di un camperista che, dopo essersi accorto delle fiamme, è intervenuto con un estintore, riuscendo così a limitare i danni. Diversamente il chiosco Bahia Blanca, sulla spiaggia di Cea, nel territorio di Tortolì, sarebbe stato divorato del tutto. Il fuoco ha bruciato elementi d’arredo, fra cui sedie di plastica e tende in stoffa, e ha aggredito parti del tavolato. Sull’attentato indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei.

L’attentato

Gli incendiari sono arrivati al chiosco intorno alle 2 della notte fra martedì e mercoledì scorsi. A quell’ora il locale era vuoto, con la serata terminata da un pezzo dopo aver accolto frotte di clienti durante la giornata segnata dal gran caldo. Forse gli attentatori sapevano che a quell’ora non avrebbero trovato ostacoli e avrebbero potuto agire lontano da occhi indiscreti. Sono arrivati con bottiglie colme di liquido infiammabile, verosimilmente benzina, con cui hanno cosparso la parte esterna alla veranda. Poi hanno appiccato le fiamme e sono fuggiti. Il fuoco è divampato in un attimo, ma qualche minuto dopo un turista, che si trovava a poca distanza dal locale, si è accorto di ciò che stava succedendo e si è fiondato verso la struttura imbracciando l’estintore che aveva sul camper. Nel frattempo sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Tortolì che sono arrivati in pochi minuti, riuscendo a completare le operazioni di spegnimento avviate dal campeggiatore. Le operazioni di bonifica si sono protratte sino a notte fonda.

Le indagini

Stavolta la tecnologia non aiuta a smascherare gli attentatori. I militari non hanno il supporto delle videocamere perché il locale ne è sprovvisto. Tuttavia, il personale dell’Arma è al lavoro per acquisire i filmati di impianti installati nelle vicinanze. Il chiosco Bahia Blanca è di proprietà della famiglia di Bruno Garau, imprenditore di Loceri, ma in concessione a un uomo di Dolianova. Le indagini sono in corso ed è stata informata la Procura di Lanusei. Gli investigatori lavorano per chiarire movente e responsabilità in una vicenda che ha contorni tutti da definire.

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