Fiamme a Serbariu, case evacuate 

Pomeriggio di paura a Carbonia nel quartiere di Serbariu dove un rogo divampato intorno alle 14 di ieri ha tenuto occupate le squadre antincendio per alcune ore.Le fiamme si sono sviluppate tra via Lubiana e via Santa Caterina in una zona caratterizzata orti, vigne, canneti e terreni incolti di proprietà di un ente regionale; una zona circondata da numerose case, alcune attività commerciali e da una scuola.

Fiamme tra le case

Il fuoco, spinto dal vento, ha rapidamente raggiunto giardini e garage fino a lambire le case, alcune delle quali sono state evacuate per precauzione: «Il fuoco ha distrutto l'orto curato da mio fratello - racconta ancora incredula Emanuela Pirastru - poi si è diretto fino alla case di mia madre e mia zia. L'orto non esiste più, le case fortunatamente sono state risparmiate. Anche la coppia di pappagallini che mio fratello teneva in una voliera nell'orto sono salvi grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco».Alcune famiglie inizialmente si sono rifiutate di abbandonare le abitazioni ma sono state invitate ad allontanarsi dai carabinieri della stazione di Nuxis. Molte persone si sono riversate in strada per sfuggire all'aria irrespirabile. Via Santa Caterina è stata invasa da un fumo denso e acre ed è stata chiusa al traffico, anche per non intralciare le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno danneggiato un’aiuola incolta a bordo strada, col rischio di portare il fronte del fuoco in mezzo alle villette del quartiere. Il rogo è stato prontamente spento con alcune secchiate d'acqua gettate da un residente. Anche altri cittadini si sono adoperati per arginare i danni in attesa che i soccorsi arrivassero dappertutto. Il fuoco all'interno dei giardini è stato spento anche usando mezzi di fortuna come secchi d'acqua e pompe d'irrigazione. «È stato come vivere in un incubo – raccontano alcuni cittadini – fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo per domare il rogo»

Nuxis e Narcao

Intanto proseguono le indagini dell’ispettorato del Corpo forestale di Iglesias, per individuare i responsabili dei roghi appicati nelle campagne tra Nuxis e Narcao, dove le fiamme hanno danneggiato terreni e impianti delle linee telefoniche. Per domare i roghi sono intervenuti tre elicotteri. Ieri Romeo Ghilleri, il sindaco di Nuxis, ha prima chiesto alla Telecom di mettere in sicurezza gli impianti, poi ha lanciato un appello per chiedere i finanziamenti necessari per le bonifiche nella zona del rio Coxina. «Mi auguro che la gente si faccia un esame di coscienza – afferma il primo cittadino di Nuxis - purtroppo i danni arrecati alle terre e all’economia del territorio sono parecchi. Ci sono uliveti danneggiati e vigne distrutte. Come amministrazione siamo vicini ai cittadini che hanno subìto danni. Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano ad individuare i responsabili».

