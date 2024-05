Fiamme a Santu Miali, l’incendio domato nelle notte 

È stato domato durante la notte l’incendio che si è sviluppato giovedì sera nelle campagne di Santu Miali, in territorio di Quartu. Ora si sta cercando di fare la reale stima dei danni. Di sicuro le fiamme hanno aggredito e devastato canneti, alberi d'alto fusto e di eucalipto, pini, terreni agricoli e danneggiando anche alcuni giardini. Il rogo ha “camminato” rapidamente tra le sterpaglie ormai a secco, favorito dal vento.

Il pronto intervento dei diverse squadre dei Vigili del fuoco, dei Forestali del Gauf e dei volontari del Nos di Quartu, del Masise, del Vab di Sinnai e dei volontari di Settimo San Pietro, ha evitato il peggio. Il fumo è rimasto visibile, anche da lontano, per parecchie ore. E le cause potrebbero essere dolose.

Sempre a Quartu, durante la notte fra giovedì e venerdì, è scattata un’altra emergenza, per un’auto in fiamme in via Belgio. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti che hanno visto l’incendio: immediato l’arrivo di una squadra dei Vigili del fuoco che ha rapidamente domato le fiamme, evitando conseguenze ben più gravi. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia che ora indagano per ricostruire l’accaduto e stabilire le cause del rogo. (ant. ser.)

