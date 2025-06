Fiamme a ridosso delle case 

Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a una casa, e se non fossero arrivati i soccorsi i danni sarebbero stati enormi: paura ieri mattina a Capoterra, dove un incendio ha messo in pericolo l’intero quartiere della Cooperativa Mille. Il rogo è divampato in un terreno comunale di sterpaglie accanto alle scuole elementari poco dopo le 12, e in pochi minuti si è avvicinato minacciosamente alle case di via Cipro. Per i residenti sono stati momenti di paura. Il fumo acre ha invaso immediatamente le strade della zona residenziale a due passi dalla strada statale 195, a rendere la situazione ancora più preoccupante si è aggiunta anche la mancanza dell’acqua di rete, causata da alcuni interventi sulla rete da parte di Abbanoa.

Il fuoco viaggiava veloce

Simona Dau vive proprio accanto all’abitazione lambita dalle fiamme sono arrivate a lambire: «Abbiamo avuto molta paura – racconta – e ci siamo sentiti soli. Il fuoco è partito da un terreno comunale, in pochi minuti le sterpaglie hanno alimentato fiamme altissime: non essendoci acqua di rete, qualcuno ha tentato di arginare il fuoco con le proprie riserve idriche ma il fuoco viaggiava troppo veloce. L’incendio ha raggiunto la recinzione della casa dei miei vicini. Abbiamo temuto davvero che il fuoco arrivasse dappertutto».

«Sos? Non sui social»

Sul luogo dell’incendio si è precipitato il sindaco, Beniamino Garau, che ha assistito in prima persona alle operazioni di spegnimento: «Il fuoco è stato domato grazie all’intervento dei volontari dell’associazione Misericordia e degli agenti della compagnia barracellare del paese, e grazie al contributo della polizia locale. C’è un aspetto che trovo inaccettabile: non è ammissibile che la macchina dei soccorsi venga a sapere di quello che sta accadendo da un post pubblicato sui social da una cittadina. Per poter essere efficaci e puntuali, i soccorsi devono essere richiesti immediatamente: pochi minuti possono fare tutta la differenza del mondo. Ecco perché invito i cittadini a segnalare immediatamente ogni principio d’incendio a vigili del fuoco, polizia locale o alle nostre associazioni di protezione civile: le segnalazioni fatte su Facebook non permettono di affrontare le emergenze. Stavolta il fuoco è stato fermato prima che provocasse gravi danni alle abitazioni, in futuro potremmo non essere così fortunati».