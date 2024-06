Fiamme a pochi metri dalle case 

Fiamme a pochi mesi dalle case. La stagione estiva inizia nel peggiore dei modi per i residenti delle campagne di Decimomannu tra la località Is Orrus e il paese Decimoputzu, lungo l’argine del Rio Mannu e vicino al punto in cui il fiume si congiunge con il Flumini Mannu.

L’allarme

L’incendio, di probabile origine dolosa, è divampato attorno alle 19, nei pressi dell’argine del fiume, alimentato dalla vetegetazione ormai secca a causa della siccità. Ieri sera i mezzi di soccorso sono arrivati dopo oltre due ore dalla richiesta e i residenti hanno fatto del loro meglio per combattere le fiamme con getti d’acqua e frasche, esponendosi al pericolo pur di salvare il salvabile.

Tra i tanti residenti della zona anche il consigliere comunale di maggioranza Luca Littera, delegato al verde pubblico: «Questa è una vera piaga estiva, ogni anno in questo periodo persone senza scrupoli innescano gli incendi. I motivi sono diversi, dalla convinzione che faccia bene al terreno alla vendetta contro eventuali rivali. Quel che è certo è che parliamo di persone incivili che mettono in grave pericolo la comunità».

La condanna

L’amministrazione nei mesi scorsi ha dato inizio ad una serie di azioni volte al contrasto di queste pratiche, dall’approvazione di regolamenti specifici alla decisione di dotare la polizia locale di strumenti più efficaci: «Condanno fermamente questi atti - dichiara la sindaca Monica Cadeddu - chi appicca gli incendi continua a non capire il pericolo a cui espongono i cittadini. La nostra polizia locale ha già iniziato a pattugliare con maggiore frequenza le campagne e diverse persone sono già state pesantemente sanzionate. Questo però non basta, il lavoro degli agenti e i nuovi strumenti sono fondamentali in questa battaglia ma vogliamo coinvolgere sempre più attivamente anche le nostre associazioni che si occupano di antincendio. Purtroppo i mezzi antincendio sono fermi alla Regione e non capisco perché non vengono consegnati ai Comuni».

La paura

La zona di Is Orrus, da sempre molto fertile, è utilizzata sia dai contadini sia dagli allevatori. Persone che però da qualche tempo a questa parte iniziano a perdere le speranze: «Ci sentiamo completamente abbandonati dalle istituzioni - commenta l’allevatore decimese Giovanni Paludo, 65 anni - ogni anno è la stessa storia».

Gli fa eco il fratello Tullio, 57 anni, anche lui allevatore: «L’anno scorso le fiamme sono arrivate quasi dentro l'ovile, abbiamo fatto di tutto per salvare il bestiame ma 60 pecore sono morte intossicate dal fumo. Per noi è stata una perdita molto grave e quel che è peggio è che nessuno fa niente».

