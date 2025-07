Fiamme a Orosei, è caccia agli incendiari 

Dopo i 100 ettari andati in fumo lunedì, l’incendio che ha devastato le colline di Sos Alinos, nel territorio di Orosei, è ripartito ieri spinto dal vento di tramontana. Il nuovo fronte si è sviluppato nella stessa area già duramente colpita, generando ancora una volta apprensione tra i residenti e turisti, e una rapida mobilitazione dei soccorsi con un canadair e due elicotteri della flotta antincendio. Fortunatamente le squadre a terra impegnate nella bonifica hanno lanciato tempestivamente l’allarme. Alle 13.50 sono intervenuti i mezzi aerei con lanci mirati e sono riusciti a contenere le fiamme spente in un’ora. Nessuna casa ieri è stata minacciata dalle fiamme.

Emergenza rinetrata

Sul posto continuano a operare le squadre per la bonifica. Solo la prontezza degli operatori ha evitato il peggio: lunedì mattina le fiamme si erano pericolosamente avvicinate alle abitazioni, costringendo all’evacuazione di 150 persone, 60 case e un residence turistico, ieri tutti rientrati illesi nelle loro sistemazioni. Per l’allerta meteo, i sindaci avevano anche chiuso le spiagge e le aree naturali di Berchida, Capo Comino e la pineta di Mandras, a Siniscola, le spiagge di Cartoe, Osala e Fuili a Dorgali. Anche a Orosei vietate le auto nelle oasi di Su Barone, Bidderosa Sa Curcurica. «Siamo stati molto fortunati – ha detto la sindaca di Orosei, Elisa Farris –. Ringrazio tutti per la gestione dell’emergenza, soprattutto le squadre a terra e i soccorritori, ora inizia la conta dei danni».

Subito assunzioni

Sulla stessa linea il consigliere regionale di FI, Giuseppe Talanas, che parla di una «devastazione ciclica ormai insostenibile per la Sardegna». Ha lodato i soccorsi ma chiede interventi strutturali: «Serve una campagna di prevenzione ettaro per ettaro, e l’assunzione dei 600 operatori già selezionati per Forestas. Una presenza capillare dell’uomo nei territori è essenziale, specie nelle aree interne soggette a spopolamento».

Anche i consiglieri comunali di Orosei con Giacomo Masala e Annalisa Lai esprimono solidarietà «a tutti i compaesani coinvolti. I danni, pur gravi, sono stati contenuti grazie alla prontezza degli operatori. Sui roghi d’interfaccia molto è stato fatto, ma tanto resta da fare. Serve maggiore consapevolezza. Se il rogo fosse doloso, condanniamo senza esitazione la loro vigliacca azione terroristica». Il Corpo Forestale ha avviato accertamenti e l’ipotesi dolosa è concreta. Per ora non sono stati trovati inneschi, ma si indaga: nel 2022, in una zona vicina, un incendio doloso era partito di notte. Per questo l’invito ai cittadini è di segnalare qualsiasi movimento sospetto o materiale utile ripreso da telecamere private. Distrutti oliveti, vigne, macchia mediterranea e bosco.

RIPRODUZIONE RISERVATA