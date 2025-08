Un’altra domenica di massima allerta sul fronte degli incendi. L’Isola da Nord a Sud è stata minacciata dalle fiamme, la situazione più critica nel Nuorese nella zona di Oliena dove è stato necessario l’intervento di 4 Canadair per limitare i danni. In cenere 100 ettari di territorio (tra cui vigneti e oliveti). Paura anche nell’Oristanese per un rogo a ridosso della 131 a Terralba, nel Medio Campidano e nel Sassarese.

