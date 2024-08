Pomeriggio di paura a Carbonia per un grosso incendio partito da una strada secondaria, accanto alla Provinciale 2. Le fiamme hanno raggiunto la zona di Flumentepido volando sino al costone di Monte Sirai. Apprensione per la zona archeologica, dove si trovavano dieci persone. Un gruppo di turisti è stato fermato in tempo. Un operatore del chiosco bar è rimasto intossicato. Massiccia la risposta dalla macchina anticendi.

