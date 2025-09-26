Fiammate e rumori dalla raffineria «Sarlux chiarisca» 

Ancora fiammate dalle torce dello stabilimento Sarlux, stavolta accompagnate da rumori intensi, una specie di clangore metallico che giovedì notte, per diverse ore, si è sentito in tutta Sarroch. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il fenomeno è stato causato da un disservizio tecnico alla strumentazione del Co Boiler (un’unità che tratta i gas di combustione), che ha comportato la fermata transitoria dell’impianto Fcc, uno dei principali della raffineria. Le operazioni di riavvio, concluse ieri mattina, avrebbero riportato entrambe le unità alla piena operatività.

La nota diffusa ieri mattina dalla Sarlux sul proprio sito web rassicura: gli impianti sono ora in marcia regolare. L’azienda non fornisce tuttavia dettagli sulle sostanze immesse in torcia né sulla durata esatta dell’episodio. Una versione che non ha convinto l’amministrazione comunale: il sindaco Angelo Dessì ha scritto ai vertici di Sarlux chiedendo spiegazioni formali, e in un post sui social ufficiali dell’ente si definiesce “inaccettabile” che episodi di questo genere “si verifichino senza preavviso o, in caso di guasti improvvisi, senza una comunicazione tempestiva alla popolazione”.

Il Comune chiede che l’azienda chiarisca le cause dell’evento, le contromisure adottate e lo stato di sicurezza degli impianti, fornendo informazioni puntuali su eventuali rischi per i cittadini. Parallelamente, il Comitato civico per la tutela ambientale ha inviato un’istanza formale per conoscere nel dettaglio durata delle emissioni, sostanze inviate in torcia e bilancio del catalizzatore impiegato. (m. n.)

