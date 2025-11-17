Fiammate e fumi: ora la raffineria Saras è in diretta H24 

La schermata sembra una fotografia: le “torce” che rilasciano troppo di frequente le ormai famigerate fiammate, il cosiddetto Colosseo andato a fuoco nel gennaio scorso, tutto gli impianti della raffineria. Sembra una fotografia, ma poi, a guardare bene, le nuvole viaggiano lentissime, e un volo rapido di uccelli attraversa la schermata. Siamo su Youtube, dove va in onda la prima diretta permanente sull’area industriale di Sarroch: un servizio civico di monitoraggio visivo H24 che promette di catturare in tempo reale fumi, fiammate e bagliori provenienti dall’area industriale al centro di polemiche, tensioni e anche di un’inchiesta giudiziaria che ha portato, qualche mese fa, alle richieste di rinvio a giudizio per tre responsabili della Sarlux, accusati di disastro ambientale.

Finestra pubblica

Per seguire la diretta bisogna andare sul canale Youtube del Comitato civico per la tutela ambientale e della salute di Sarroch, nato di recente e attivissimo sul fronte dell’ambientalismo: sue numerose richieste di accesso agli atti rivolte al Comune, alla Regione, all’Arpas, in nome della trasparenza e della tutela della salute pubblica. A ieri, gli iscritti erano una novantina. La telecamera, collocata su un terreno privato, riprende esclusivamente strutture industriali e fenomeni emissivi visibili a occhio nudo: il Comitato chiarisce che non si tratta di un sistema di vigilanza né di controllo tecnico ma di una finestra pubblica “senza filtri”, disponibile 24 ore su 24. Una scelta di trasparenza che si intreccia con il dibattito aperto dall’inchiesta giudiziaria: la Procura contesta l’uso sistematico delle torce – che dovrebbero funzionare solo in caso di emergenza – e la diffusione, dal 2019 al 2024, di polveri sottili e benzene in concentrazioni superiori ai limiti.

L’inchiesta in corso

Secondo gli inquirenti, le fiammate e le colonne di fumo nero sarebbero il segno di guasti ripetuti negli impianti sin dal 2013, mentre i consulenti tecnici nominati dal pm avrebbero rilevato la presenza di sostanze nocive disperse nell’aria. L’udienza preliminare è fissata per il 4 dicembre: sul banco degli imputati sono stati chiamati l’amministratore delegato e presidente della Sarlux, il responsabile ambientale e della sicurezza, e il referente per la prevenzione dell’inquinamento. Il Comune ha annunciato che si costituirà parte civile.

Idrocarburi in salita

Sul territorio – intanto – i dati ambientali continuano a preoccupare. La centralina comunale posizionata nella scuola elementare di via Fermi, rende noto lo stesso Comitato, segnala un andamento in salita degli idrocarburi non metanici (Nmhc), misurati in microgrammi di carbonio per metro cubo d’aria: la media parziale annuale ha raggiunto 270, superando il riferimento storico di 200. A ottobre la media è stata di 417 microgrammi, a novembre è salita a 461, con picchi fra 600 e 700. A questi valori si aggiunge la presenza costante di benzene, sostanza classificata cancerogena di massima pericolosità (classe 1A) dall’Organizzazione mondiale della sanità.

«Non possiamo parlare di episodi isolati», afferma il presidente del Comitato, Giovanni Paolo Masu: «I grafici mostrano una tendenza in continuo peggioramento in un’area frequentata ogni giorno da bambini e insegnanti». Due pec formali sono già state inviate a Comune, Arpas, Asl, Prefettura e ministero dell’Ambiente. In assenza (per ora) di risposte, l’associazione annuncia nuovi passi: una segnalazione ai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza, una terza diffida agli enti competenti e la trasmissione della documentazione a Isde-Medici per l’ambiente, per una valutazione indipendente. «La salute dei bambini non può attendere», conclude Masu.

