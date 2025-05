Fiammate di violenza, Haftar marcia verso Sirte 

Tripoli. Nuova fiammata di violenze a Tripoli, dove il governo di unità ha annunciato «il pugno di ferro» contro i gruppi armati irregolari. Gli scontri hanno spinto l’Italia a valutare una possibile evacuazione, «in particolare dei connazionali arrivati in Libia in missione di lavoro», una sessantina di rappresentanti di aziende italiane sbarcati nella capitale libica nei giorni scorsi per partecipare alla Fiera internazionale Libya Build, in programma fino a ieri.

Nella tarda serata di martedì il premier Abdelhamid Dbeibah, sottolineando che «il tempo dei servizi di sicurezza paralleli è finito» e che il suo esecutivo intende «colpire con il pugno di ferro chiunque ostacoli la costruzione dello Stato», ha emanato una serie di decreti tra cui quello che prevede lo scioglimento della Forza speciale di deterrenza (Radaa), potente milizia di ispirazione salafita che opera a Tripoli. Le nuove direttive hanno scatenato i combattimenti, a colpi di armi pesanti e attacchi con droni armati: la 444ª Brigata, protagonista dell’operazione che ha portato alla neutralizzazione della milizia di Abdel Ghani al Kikli - ucciso lunedì in un’imboscata -, ha preso d’assalto la base della Radaa a Ain Zara. Il fragore della battaglia ha scosso Tripoli fino a mezzogiorno, quando è entrato in vigore un cessate il fuoco annunciato dal ministero della Difesa. Il bilancio delle vittime resta fermo a sei morti - tra i quali uno straniero, forse un migrante subsahariano - e oltre 70 feriti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione alla Farnesina per fare il punto: «Non c’è alcun problema per i nostri concittadini, che devono essere prudenti, rimanere negli alberghi e a casa», ha detto. Intanto, all’ombra della crisi nella capitale libica, le truppe dell’Lna di Khalifa Haftar, dominus della Libia orientale, si stanno spostando da Bengasi a Sirte.

RIPRODUZIONE RISERVATA