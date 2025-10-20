Fiammata Dinamo ma la vittoria ancora non arriva 

Sassari. È stata una fiammata alimentata dallo stimolo di avere di fronte Milano, oppure il primo vero segnale di una squadra che può acquistare sostanza maggiore? Se lo chiedono un po' tutti dopo l'impresa sfiorata contro l’Olimpia di Messina: 37 minuti in vantaggio, spesso con distacchi anche di due-tre canestri (massima separazione +9 all'inizio del terzo quarto) e poi la beffa finale. La quarta sconfitta in un arrivo in volata, compreso quello di Lisbona per la Europe Cup, ha detto che la Dinamo non ha ancora trovato il giocatore al quale affidare le azioni nei finali punto a punto, il cosiddetto go-to-guy. Ci hanno provato un po' tutti ma finora hanno sempre commesso errori, a volte grossolani. La ricerca della prima vittoria proseguirà domani in Europe Cup contro i rumeni del Valcea.

Il rientro di Johnson

Dopo quasi tre settimane di stop per problemi a una mano è rientrata la guardia Johnson, Solo qualche lampo con mano non proprio caldissima (2/9 al tiro) ma in pre-campionato ha mostrato di poter essere un riferimento per l'attacco, sia per il tiro, sia per le penetrazioni. Senza dimenticare una discreta qualità nel passaggio: alla prima partita contro Varese aveva smazzato 7 assist. Il recupero di Johnson è importante per fare rifiatare Buie, visto che può aiutare il play Zanelli, evitando quei minuti col doppio regista in campo quando non sno scelta strettamente tattica. Tanto più che con l'esterno Ceron ancora ferro per problemi muscolari (al solito la società sassarese nulla comunica) il reparto dei “piccoli” non ha certo abbondanza.

Il doppio lungo

Una delle pochissime certezze è che il Banco di Sardegna non è più ultima a rimbalzo come accaduto nelle ultime due stagioni, ma fa meglio di cinque formazioni. La presenza di McGlynn e la possibilità tattica di farlo giocare anche insieme a Vincini e non solo a Thomas, garantisce una buona copertura a rimbalzo e anche un tipo di gioco coi due lunghi (lo stesso Thomas attacca l'area spesso) che le difese avversarie non sono più abituate a contrastare, data la moda del “4” che è sempre o quasi un'ala tiratrice.

