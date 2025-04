Fiammata dalla stufa a pellet 

Era vicino alla stufa a pellet del suo appartamento quando, improvvisamente, dal bruciatore è partita una fiammata che l’ha investita in pieno. Ieri mattina nel centro abitato di Arzachena è scattato l’allarme per un gravissimo incidente domestico. La vittima è una donna di 34 anni che si trovava all’interno della sua abitazione ed è stata soccorsa dal personale dei vigili del fuoco e dai volontari dell’associazione di protezione civile, Agosto 89. Dentro l’appartamento è avvenuta una esplosione, i soccorritori si sono resi subito conto della gravità della situazione. La donna è stata raggiunta dalla fiammata nella parte superiore del corpo, aveva bruciature sul viso, collo, torace e braccia.

Il personale del 118, arrivato immediatamente sul posto, ha deciso, vista la situazione, di allertare il reparto Ustioni dell’ospedale civile Santissima Annunziata, a Sassari. Gli operatori intervenuti nella casa di Arzachena hanno avuto immediatamente la conferma della necessità del trasferimento della paziente nel reparto specializzato per le ustioni. Per l’ultima fase dell’intervento di soccorso è stato coinvolto un elicottero di Areus. L’equipaggio dell’elisoccorso ha prelevato la donna nel primo pomeriggio di ieri e l’ha trasportata a Sassari, gli specialisti del Centro ustioni hanno subito iniziato le terapie per evitare le complicazioni più gravi. Stando ai primi accertamenti del reparto sassarese, la vittima dell’incidente ha riportato ustioni di terzo grado in circa un terzo del corpo. Sempre stando alle primissime valutazioni degli specialisti del Santissima Annunziata di Sassari, preoccupano le ustioni sul viso per le conseguenze agli occhi.

Le indagini nella casa

Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della Stazione di Arzachena e del Reparto territoriale di Olbia. Le indagini sono condotte sulla base delle indicazioni dei vigili del fuoco, il tema principale degli accertamenti tecnici è un possibile guasto della stufa, alimentata a pellet, dalla quale è partita la fiammata. I carabinieri hanno sentito diverse persone, non si esclude il sequestro del dispositivo. È stato informato anche il pubblico ministero di turno.

L’11 aprile a Monti un ragazzino di 13 anni era stato investito dalla deflagrazione causata da una fuga di gas. La giovanissima vittima si trova nello stesso reparto dove è stata ricoverata la donna di Arzachena.

RIPRODUZIONE RISERVATA