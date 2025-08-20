Fiammata dai fornelli, due feriti 

La grande paura per una fiammata dai fornelli che ha investito padre e figlio e per il principio d’incendio nella cucina. Poi, dopo il sospiro di sollievo per le condizioni non gravi dei feriti, l’apprensione per la sorte di tre gatti presenti nell’appartamento fino a quando un vigile del fuoco, dalla finestra al secondo piano della palazzina di via Dalmazia 8, ha comunicato il ritrovamento dei tre mici in buone condizioni facendo scoppiare in lacrime per la felicità i proprietari. Sono stati momenti concitati quelli vissuti ieri verso le 13: il padrone dell’abitazione è stato accompagnato al Brotzu su un’ambulanza per delle ustioni al viso (primo grado) e a una mano (secondo grado) mentre il figlio, soccorso sul posto per una contusione e per aver inalato del fumo, ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso. In casa, pareti annerite e danni alla cucina.

L’allarme

È stato il giovane, leggermente ferito a una gamba, a raccontare a vigili del fuoco e agenti della Polizia locale, cosa fosse accaduto. «Ero in cucina con papà perché si sentiva un rumore strano. La bombola non sembrava aver nulla, poi improvvisamente c’è stata una fortissima fiammata dai fornelli che ci ha investito». Il padre ha avuto la peggio perché probabilmente si trovava più vicino: è stato soccorso dal 118 e fatto salire in ambulanza. Aveva delle ustioni lievi: ha sempre comunicato senza problemi con gli altri familiari. Il giovane dopo essere stato visitato, ha deciso di non andare in ospedale. Sul posto intanto hanno operato, per spegnere il principio d’incendio che ha riguardato la cappa della cucina, le squadre dei vigili del fuoco: la fiammata sarebbe stata causata da una fuga di gas. I poliziotti della Municipale hanno chiuso al traffico il tratto di via Dalmazia, prima di via Liguria.

La preoccupazione

Parenti e conoscenti dei feriti, tranquillizzati dagli stessi familiari delle loro condizioni, si sono poi preoccupati per la sorte degli animali rimasti in casa. Il cagnolino è stato recuperato subito mentre non si avevano più notizie dei tre gattini. Soltanto dopo mezz’ora è stato un vigile del fuoco a dare la buona notizia: i mici, impauriti, si erano nascosti ma stavano bene.

Le urla

Numerose persone si sono ritrovate in strada vedendo il fumo e per l’arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco e del 118. «Eravamo in casa, al piano rialzato, quando abbiamo sentito delle urla. In un primo momento abbiamo pensato fosse una discussione tra persone. Poi però sono proseguite e mi sono affacciato vedendo il fumo uscire dalle finestre dell’appartamento al secondo piano. Siamo corsi in strada»: una coppia di turisti milanesi, in vacanza da pochi giorni a Cagliari, ha vissuto la brutta esperienza di abbandonare l’abitazione presa in affitto. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze e dopo oltre un’ora i due sono rientrati in casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA