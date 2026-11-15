A Macomer un sabato dedicato allo sport per festeggiare i 70 anni del Centro Sportivo Fiamma, società che si occupa dell’inserimento dei ragazzi nel mondo dello sport, organizzando manifestazioni e partecipando ai vari campionati regionali e nazionali di atletica leggera. Fondata nel 1956 da Pino Onano, in 70 anni di attività ha raccolto tanti successi ed è stata sempre punto di riferimento per diverse generazioni di ragazzi, costruendo la storia dell’atletica leggera locale. Per festeggiare il Centro Sportivo Fiamma ha organizzato una mostra fotografica che ripercorre con immagini in bianconero e a colori sette decenni di attività. Centinaia i visitatori e molti gli elogi dai dirigenti sportivi regionali, dalle altre società e associazioni sportive di Macomer e del territorio.

Pietro Cadoni, presidente da 42 anni, ricorda il fondatore Pino Onano, il primo presidente, Rosario Bozzano e Vanda Pani, che lo ha preceduto: «Orgogliosamente possiamo dire che abbiamo fatto tanto per lo sport e per i giovani proiettandoli in una dimensione regionale e anche nazionale». Il Centro Sportivo Fiamma ha un vivaio con oltre 50 bambini e ragazzi da 5 anni in su. Partecipa ai campionati regionali di atletica leggera e opera nel nuovo impianto omologato di Scalarba. (f. o.)

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