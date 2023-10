Fialette di metadone vicino a una scuola e alla fermata del bus 

Circa quindici fialette di metadone sono state ritrovate ieri mattina in via Repubblica, a Decimomannu, non lontano dalle fermate dell'autobus e a due passi dall’istituto tecnico “E. Mattei”.

Il metadone è un farmaco di origine sintetica utilizzato in particolare per il sollievo del dolore e per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppioidi. Il ritrovamento di ieri è verosimilmente legato al secondo caso e rappresenta un chiaro monito a non sottovalutare la situazione. Nella società c'è un disagio diffuso e ancora oggi molte persone trovano nella droga le risposte a una quotidianità fonte di continue frustrazioni.

La terapia con il metadone se ben condotta riesce ad abolire il cosiddetto craving, ovvero la ricerca compulsiva dell'eroina, e a dominare lo stato di ansia.

Gli effetti del consumo di droghe sono monitorati dal SerD (Servizio per le dipendenze), che si occupa nello specifico di prevenzione, cura e riabilitazione di persone a rischio o che hanno sviluppato una dipendenza ed è il principale punto di riferimento per coloro che stanno attraversando un periodo di vita delicato.

Gli ultimi dati sull'argomento descrivono uno spaccato della società in cui l’eroina risulta diffusa tra i pazienti in cura da tempo mentre cocaina e psicostimolanti sono più comuni nei nuovi pazienti. Secondo una recente pubblicazione curata dall’Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri” il consumo di droga in Italia è in crescita e la situazione nelle città sarde purtroppo non fa eccezione.

