Fiaccole sulla sanità malata 

Un fiume di persone, illuminato da migliaia di fiaccole. E sullo sfondo quegli ospedali da tenere sempre al centro dei pensieri, da avvolgere con un abbraccio che scalda il cuore e scuote le coscienze. Ieri, dalle 20, le donne e gli uomini di Vivere a colori hanno collegato gli ospedali nuoresi Zonchello e San Francesco, con una fiaccolata carica di significati. Aspettando la grande manifestazione di domani a Cagliari (Vivere a colori ci sarà) un modo per dispensare unità, per far capire come le carenze della sanità barbaricina siano una faccenda che tocca tutti, priva di simboli e schieramenti. «Con questa fiaccolata abbiamo voluto comunicare coesione - dice la promotrice, Marilena Pintore -. Credo che il nostro calore sia arrivato al personale sanitario, a quelle persone che vogliamo ringraziare perché rimangono a lavorare a Nuoro».

Medici cercansi

È il coro ricorrente. Si leva da quel corteo senza bandiere, mosso da un sentimento condiviso: «La sanità è un diritto di tutti: ripeteremo queste parole fino allo sfinimento», rimarca Marilena Pintore. Maria Meloni, presidente dell’associazione Malattie rare, aggiunge: «Anche in questa occasione ci rivolgiamo all’assessore regionale competente, Carlo Doria: ci auguriamo che tenga fede alle promesse fatte di recente. Ovvero, ci ha garantito un concorso blindato per il nostro ospedale San Francesco, con l’arrivo di 4 oncologi e di 3 ematologi». Meloni rincara: «Da poco ho incontrato il direttore generale della Asl, Paolo Cannas: ho chiesto che venga fatta con urgenza la nomina del direttore di Ematologia. È assurdo che un simile reparto venga gestito da un direttore “facente funzioni”, come accade da 5 anni. Se vogliamo che questa unità operativa possa riprendere il vigore di un tempo, serve questa nomina. La nostra associazione non smetterà di scendere in piazza e manifestare, accanto a Vivere a colori, fino a quando non vedremo l’arrivo di 3 o 4 oncologi».

Fiaccole al cielo

Un’atmosfera toccante, capace di distribuire unità di intenti. Di veicolare quel messaggio che tocca tutti, invocato dai malati e rafforzato da quei medici costretti a fare gli straordinari per sopperire alle croniche carenze d’organico. «Dovevo esserci, sia per il mio trascorso familiare, con diversi malati oncologici e pieno di patologie importanti, sia perché sono un operatore sanitario - afferma Maria Grazia Murgia -. Sono convinta che ai nostri pazienti, aspetto sanitario a parte, si debba garantire una presa in carico globale. È quell’aspetto che ci aiuta a instaurare quel rapporto empatico, a mio avviso essenziale per la nostra attività». Marilena Pintore, portavoce dell’associazione Vivere a colori, sentenzia: «Anche stavolta, dopo la fiaccolata dello scorso anno, c’è stata una grande partecipazione. È stata una serata parecchio emozionante. I malati hanno incontrato il personale sanitario, si sono sostenuti a vicenda. Hanno partecipato tutte le associazioni, persino le parrocchie: per questa sanità serve pure un aiuto divino».