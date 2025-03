Fiaccole in memoria di Manuela Murgia 

Una fiaccolata in ricordo di Manuela Murgia. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla riapertura del caso della sedicenne trovata morta 30 anni fa nel canyon di Tuvixeddu con la Procura che – sulla base di nuove perizie - ora sta indagando per omicidio volontario. «Venerdì 11 aprile – si legge sulla pagina Facebook “Giustizia per Manuela Murgia” – ci ritroveremo per una fiaccolata in sua memoria. Uniti nel suo ricordo, ripercorreremo i suoi ultimi passi con il cuore colmo di affetto e speranza».

Il corteo partirà alle 18:30 da via Barigadu, lì Manuela abitava insieme alla famiglia, per arrivare fino al canyon di Tuvixeddu, dove il suo corpo fu ritrovato il 5 febbraio del 1995. «Sarà un momento di raccoglimento, un giorno speciale dedicato interamente a Manuela – concludono amici e parenti -. Vi aspettiamo numerosi per onorarne la memoria e dedicarle una preghiera tutti insieme. Manuela vive nei nostri cuori».

