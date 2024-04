Fiaccole di dolore: la vita di due angeli non doveva finire così 

In migliaia hanno dato le spalle a quel rudere maledetto. «Perché la vita di due angeli non doveva finire così», ha sussurrato una donna con il viso solcato dalle lacrime: «Al tempo stesso, guardiamo verso l’oratorio, verso la speranza che dobbiamo infondere agli altri ragazzi, agli amici di Patrik e Ythan». Ecco il messaggio che si è levato dalla parrocchia di San Domenico Savio, ieri sera. Da quella fiaccolata che ha scaldato il cuore e compattato una città travolta dal dolore, ma desiderosa di mostrare vicinanza alle famiglie Zola e Romano.

Autopsia e funerali

Stamattina alle 10 Nuoro darà l’ultimo saluto ai due adolescenti morti nella giornata di Pasquetta, travolti dal crollo del solaio della casa diroccata di via Dessanay. La messa funebre sarà celebrata dal vescovo, monsignor Antonello Mura. Intanto, l’autopsia conferma: la morte è avvenuta per trauma cranico da schiacciamento.

La fiaccolata

In tantissimi si sono dati appuntamento davanti al luogo della tragedia, alle 19.30 in punto. Fiaccola in mano, l’intera città doveva e voleva esserci. Gli amici di Patrik Zola e Ythan Romano, invece, erano lì dal pomeriggio. Hanno acceso e deposto ceri, a pochi metri da quel casolare che ha sepolto i sogni di due ragazzi solari e benvoluti, di appena 14 e 15 anni. Quindi, hanno lasciato messaggi, appeso palloncini colorati, quasi a simboleggiare quella vitalità contagiosa che caratterizzava i due amici inseparabili, quei due avventurieri a cui si doveva necessariamente volere bene.

Don Stefano Paba, il parroco di San Domenico Savio, è stato il primo a prendere la parola, con accanto il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, e il sindaco, Andrea Soddu. «Siamo qui - ha detto - per pregare per Patrik e Ythan, per le loro famiglie», ha detto il sacerdote, «poi, per pregare per tutti noi perché possiamo accettare il loro distacco».

L’abbraccio

Due famiglie travolte dal dolore. Due famiglie, però, che nessuno vuole abbandonare, davanti a una tragedia che tocca tutti e va oltre i confini cittadini. Ecco spiegata la serata di ieri, quella fiaccolata che scalda il cuore e dispensa speranza, mentre aiuta a lenire le ferite dell’anima. «Per quanto in certi casi si debba stare in silenzio, al tempo stesso siamo convinti che per il bene che abbiamo voluto a questi ragazzi, e per il bene che loro hanno dato a noi, fosse opportuno far sentire la vicinanza ai familiari di Patrik e Ythan - ha aggiunto Stefano Paba -. L’affetto è tantissimo, la consolazione è necessaria. Per noi è un dovere cristiano essere accanto anche nel dolore e nel pianto, visto che lo siamo stati nella gioia e nel gioco». Don Paba ha proseguito: «Siamo partiti dal luogo della tragica morte e siamo arrivati al luogo della vita, l’oratorio. Tre tappe, intervallate dal silenzio e dalle parole di fede e di affetto. Tutti abbiamo espresso il nostro amore, il nostro aver voluto bene a Patrik e Ythan. Soprattutto, con questa fiaccolata e con questo percorso volevamo dimostrare sostegno e vicinanza a tutti gli altri ragazzi, ai loro amici. Dimostrare una prospettiva di speranza».

Solidarietà

È la parola che ricorre, tra quegli spazi di un oratorio listato a lutto. Un messaggio ha iniziato a circolare nelle ultime ore negli smartphone dei parrocchiani. Doveva essere una cosa ristretta, invece il buon cuore e la sensibilità si sono subito estesi, a macchia d’olio. Hanno prima abbracciato Nuoro, poi varcato i confini del capoluogo e raggiunto ogni angolo della regione.

«Ci siamo confrontati, e immediatamente a noi parrocchiani è venuta l’idea di dare vita a una raccolta fondi, per aiutare la famiglia di Ythan a sostenere le spese funebri - dice Adelaide Gallu, cooperatrice salesiana -. Un gesto spontaneo, arrivato dal cuore. Da parte di tantissime persone si è levata una generosità immensa, una grande sensibilità». Oggi a Nuoro sarà lutto cittadino.

