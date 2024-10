Fiaccole accese per Elisabetta 

Un lungo applauso davanti alla casa nella quale Elisabetta non tornerà più. Poi le fiaccole si sono spente, il corteo si è sciolto e mamma Olivia si è chiusa il portone alle spalle portandosi dentro tutto il dolore per la morte della sua bambina.

Poco dopo le 19 di ieri si è chiusa la processione silenziosa con la quale amici e conoscenti hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia di Elisabetta Montis, la 45enne di Serramanna morta mercoledì scorso nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di San Gavino dove era ricoverata da tre mesi per le complicazioni di una caduta.

Il percorso

Al punto di ritrovo, alle 18, in via Rimembranze davanti alla casa della famiglia Montis, tra le tante amiche e i molti conoscenti, anche il sindaco Gabriele Littera, la vice sindaca Moralvia Montis, il presidente del Consiglio comunale Marco Maccioni e l’assessora allo Sport Michela Medda: tutti presenti come privati cittadini per esprimere la propria solidarietà per una tragedia che ha colpito l’intera comunità.

Il dolore

Le fiaccole in mano, i passi lenti, gli sguardi bassi. In prima fila anche Emilio Montis, fratello di Elisabetta, qualche passo più in là alcune signore sgranavano il rosario in una litania che ha accompagnato il corteo in viale Sant’Ignazio, via Roma, via Serra, viale Trieste, per poi tornare al punto di partenza, davanti all’uscio di casa sul quale si è fatta trovare mamma Olivia. La donna negli ultimi mesi ha lottato per chiedere che sua figlia venisse trasferita in un altro ospedale: ora attende l’esito degli accertamenti avviati nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Cagliari. I funerali della 45enne, annunciati già all’indomani della morte, sono stati sospesi in attesa che arrivi il nullaosta per restituire la salma ai familiari.

Quello che resta, intanto, è una famiglia chiusa nel dolore e un gruppo di amici che è stato vicino a Elisabetta fino alla fine e che ieri con la fiaccolata ha voluto dimostrare il proprio affetto e la propria solidarietà.

