Fiaccolata per Michelle 

Fiaccolata ieri sera a Roma in ricordo di Michelle Causo, la 17enne assassinata a Roma. In prima fila c'era il fidanzato con una maglia gialla con la foto della giovane e la scritta “L'amore mio”. Il corteo ha attraversato il quartiere fino al luogo del ritrovamento del corpo. La madre ha deposto un mazzo di fiori. Un secondo corteo dietro lo striscione del liceo Gassman, in testa il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore Francesco Rocca, ha raggiunto sul luogo del ritrovamento del cadavere di Michelle Causo la folla dei giovani.