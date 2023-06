In migliaia, vestiti di bianco, a Casal Palocco alla fiaccolata in ricordo di Manuel, il bimbo di 5 anni rimasto ucciso nello scontro tra il Suv Lamborghini, guidato dallo Youtuber Matteo Di Pietro, e la Smart su cui il piccolo viaggiava con la mamma e la sorellina, a Casal Palocco, nel quadrante sud di Roma. C’è stata anche una fiaccolata in ricordo del bimbo.