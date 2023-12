Fiaccolata per la sanità in ginocchio 

«Caro Gesù bambino a Natale vorremmo avere in dono una sanità più vicina alle esigenze e ai bisogni dei cittadini del territorio». Potrebbe iniziare così la letterina natalizia dell’amministrazione comunale e della società civile di Carbonia al fine di contrastare il decadimento della situazione sanitaria e ospedaliera del Sulcis Iglesiente. Per questo motivo, annuncia il sindaco Pietro Morittu: «sabato 16 dicembre, alle 19 in piazza Roma, in concomitanza con l’evento il miracolo di Natale, si svolgerà una fiaccolata per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni al diritto alla salute e all’assistenza».

L’invito

Più che una manifestazione di protesta il primo cittadino preferisce parlare di: «un momento di raccoglimento sul tema annoso della sanità pubblica del nostro Paese e in particolar modo della nostra zona. A questo appuntamento, che si terrà davanti al sagrato della chiesa di San Ponziano alla presenza dei parroci della città, invitiamo a partecipare la cittadinanza e le autorità politiche e sociali del territorio». Considerate le continue notizie di reparti che chiudono, scarsità del personale e cattiva gestione dei servizi, la fiaccolata di sabato prossimo vorrà far riflettere su un tema che non può essere trascurato. Per Beppe Vella, laico cattolico da sempre impegnato nel sociale e oggi consigliere, «la manifestazione di sabato vuole essere la dimostrazione di una presa di coscienza collettiva, di un’assunzione di responsabilità condivisa da tutti coloro che vogliono spendersi per la difesa di un diritto non negoziabile»

La Chiesa

Rimanendo nell’ambito ecclesiale, probabile la partecipazione del Cardinale Arrigo Miglio, grande coinvolgimento anche dei sacerdoti. Per don Giampaolo Cincotti, vicario foraneo di Carbonia è tutto molto chiaro: «La nostra partecipazione vuole manifestare il dissenso verso la più volte paventata chiusura delle strutture ospedaliere e la mancanza di una prospettiva futura. Così facendo si metterebbero a rischio tanti posti di lavoro». Per il parroco di San Ponziano don Cristian Lilliu: «come comunità cristiana abbiamo il dovere di concepire il Vangelo come incarnato nel presente, in particolare nei luoghi della sofferenza. Dobbiamo far sentire la nostra voce». Tra le tante adesioni previste, quella del consigliere regionale Fabio Usai che nei giorni scorsi si è già espresso dichiarandosi pronto a lavorare in sinergia «col sindaco e altri soggetti istituzionali, sociali e territoriali su questo importante tema».

