Fiaccolata per Daniel: «Aspettiamo il tuo ritorno» 

Tanti bambini, famiglie, l’amministrazione comunale: Carloforte si è data appuntamento domenica sera per una fiaccolata dedicata a Daniel. Il bambino, di cui il padre ha la custodia esclusiva, ancora non ha fatto ritorno a casa a Carloforte, dopo le vacanze di Natale trascorse in Spagna dalla madre. La fiaccolata è partita da piazza Repubblica e ha percorso le vie del centro.

Ad aprire il corteo uno striscione “Daniel, Carloforte ti sta aspettando”, in prima fila i suoi amichetti e compagni di scuola, poi tanti adulti con le fiaccole e la speranza che il bambino possa fare ritorno a casa al più presto. «L’unico aspetto positivo di questa vicenda è la partecipazione e l’affetto di tutta la comunità – dice Francesco Arcuri, padre di Daniel – una grande famiglia che aspetta il ritorno di Daniel che qui è cresciuto e vive, in un ambiente accogliente e con tante persone che gli vogliono bene. Da quando è partito non ha più potuto contattarmi, lontano da me, dai suoi amici e dalle sue abitudini». Alla fiaccolata ha partecipato anche l’amministrazione comunale che già nei giorni scorsi aveva preso posizione sulla vicenda auspicando il rientro immediato del bambino a Carloforte. «Siamo qui questa sera perché questa vicenda dolorosa ci ha particolarmente colpito - dice la vicesindaca Betty Di Bernardo - essendo Daniel un bambino della nostra comunità chiediamo a gran voce che possa tornare qui il più presto possibile». (a. pa.)

