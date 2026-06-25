VaiOnline
Uras.
26 giugno 2026 alle 01:21

Fiaccolata in segno di lutto per la sanità che non c’è più 

Migliaia di pazienti senza medico di base e Ascot, il comitato Unisal chiama a raccolta i cittadini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Servono una candela per illuminare il cammino e tanta voglia di urlare che «senza assistenza sanitaria non si può vivere». I cittadini di Uras, rimasti senza medico di base un anno fa e ora anche senza l’Ascot, si mobilitano. Questa sera è in programma una fiaccolata, promossa dal comitato Unisal, nato da poche settimane in risposta all’emergenza sanitaria. L’obiettivo è chiaro: rivendicare un’adeguata assistenza medica sul territorio. Una protesta che si ripete, già nel 2022 i cittadini erano scesi in piazza per la mancanza di medici di base e della guardia medica.

Tutti in strada
L’appuntamento è alle 20.30 di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, in via dei Martiri. Poi si proseguirà per le strade del paese. «Sarà una fiaccolata silenziosa in segno di lutto per la perdita del nostro diritto alla salute - spiega Laura Dessì, fondatrice del comitato insieme a Elena Caddeo - Nessuno ci ascolta, non ci rimane che iniziare a farci sentire sul serio». Il comitato, che nei giorni scorsi ha promosso anche una raccolta firme a cui hanno già aderito 400 cittadini, chiede «il ripristino immediato dei servizi minimi come il medico di base e la guardia medica, e un tavolo urgente con la Regione e la Asl - aggiunge Dessì - In realtà ieri, dopo aver saputo della fiaccolata, l’azienda ci ha convocati oggi alle 17.30. I cittadini sono abbandonati a se stessi, non possono essere visitati dal medico dell’Ascot che si reca ad Arcidano una volta alla settimana. E tutti quelli che hanno bisogno di una visita a domicilio? Qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Non vogliamo più sentire che i medici non ci sono. Sarà anche vero, ma le soluzioni vanno trovate subito».
L’appello è chiaro: più si è, meglio è. Il Comitato invita i cittadini a partecipare alla manifestazione, anche quelli dei paesi vicini e gli altri comitati, le associazioni, i pochi medici di base e i farmacisti della zona. «Solo l’unione fa la forza. Questa è solo la prima manifestazione che faremo, finché non vedremo i camici bianchi a Uras, continueremo ad alzare la voce. Magari anche sotto gli uffici della direzione in via Carducci a Oristano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza

Quasi 3000 nei centri d’accoglienza «Ma il personale non è sufficiente»

Preoccupano le nuove regole per la struttura ora diventata hotspot 
Roberto Carta
Il caso.

Macomer, Cpr polveriera

Francesco Oggianu
L’integrazione.

Risse e aggressioni, ora si cambia

Sara Pinna RIPRODUZIONE RISERVATA
Giugno bollente

L’Europa nella morsa del caldo In Italia 18 città da bollino rosso

A Milano in 200 bloccati in treno senza aria condizionata 
La richiesta di sospendere l’eurotassa sulle emissioni di Co2 è stata estesa in via preventiva anche ai collegamenti aerei

Sardegna-Corsica, patto contro le Ets: «Stop per 5 anni»

Le due regioni firmano una moratoria: «Per noi il trasporto via mare è tutto» 
Alessandra Carta
Il piano contestato

Cala Finanza, il Comune revoca la delibera

Loiri, l’assessore Biancu lascia. Il vicepresidente Meloni: «Nessun maxiprogetto» 
Andrea Busia
L’arrivo del Qatar.

Villa Certosa cambierà volto

Caterina De Roberto
Il richiamo alla precedente bocciatura della legge sarda sulle aree idonee conferma il caos normativo

Rinnovabili, stop ai ricorsi: la palla al Tar

La Consulta rimanda ai giudici amministrativi le istanze dei colossi dell’energia 
Urbanistica

Piano casa, scontro Regione-Governo

La Giunta: il testo nazionale toglie alla Sardegna le scelte sul territorio 