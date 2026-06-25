Fiaccolata in segno di lutto per la sanità che non c’è più 

Servono una candela per illuminare il cammino e tanta voglia di urlare che «senza assistenza sanitaria non si può vivere». I cittadini di Uras, rimasti senza medico di base un anno fa e ora anche senza l’Ascot, si mobilitano. Questa sera è in programma una fiaccolata, promossa dal comitato Unisal, nato da poche settimane in risposta all’emergenza sanitaria. L’obiettivo è chiaro: rivendicare un’adeguata assistenza medica sul territorio. Una protesta che si ripete, già nel 2022 i cittadini erano scesi in piazza per la mancanza di medici di base e della guardia medica.

Tutti in strada

L’appuntamento è alle 20.30 di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, in via dei Martiri. Poi si proseguirà per le strade del paese. «Sarà una fiaccolata silenziosa in segno di lutto per la perdita del nostro diritto alla salute - spiega Laura Dessì, fondatrice del comitato insieme a Elena Caddeo - Nessuno ci ascolta, non ci rimane che iniziare a farci sentire sul serio». Il comitato, che nei giorni scorsi ha promosso anche una raccolta firme a cui hanno già aderito 400 cittadini, chiede «il ripristino immediato dei servizi minimi come il medico di base e la guardia medica, e un tavolo urgente con la Regione e la Asl - aggiunge Dessì - In realtà ieri, dopo aver saputo della fiaccolata, l’azienda ci ha convocati oggi alle 17.30. I cittadini sono abbandonati a se stessi, non possono essere visitati dal medico dell’Ascot che si reca ad Arcidano una volta alla settimana. E tutti quelli che hanno bisogno di una visita a domicilio? Qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Non vogliamo più sentire che i medici non ci sono. Sarà anche vero, ma le soluzioni vanno trovate subito».

L’appello è chiaro: più si è, meglio è. Il Comitato invita i cittadini a partecipare alla manifestazione, anche quelli dei paesi vicini e gli altri comitati, le associazioni, i pochi medici di base e i farmacisti della zona. «Solo l’unione fa la forza. Questa è solo la prima manifestazione che faremo, finché non vedremo i camici bianchi a Uras, continueremo ad alzare la voce. Magari anche sotto gli uffici della direzione in via Carducci a Oristano».

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