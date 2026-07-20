Fiaccolata in ricordo di Emanuela Loi 

Una lunga fila di luci. Tantissime persone hanno partecipato alla fiaccolata che ha chiuso la due giorni in ricordo di Emanuela Loi, del giudice Paolo Borsellino, e degli altri ragazzi della scorta, vittime della strage di via D’Amelio 34 anni fa a Palermo. Il corteo si è snodato dal Municipio fino al parco della Legalità, dove sono il murale dedicato alla poliziotta sestese e il monumento a Falcone e Borsellino. «La fiaccola rappresenta una luce che passa di mano in mano, da una generazione all’altra», ha detto il sindaco Michele Cossa. «Emanuela era una nostra concittadina, e camminare insieme è un modo per ricordarla, fare della legalità un patrimonio condiviso». Tra i presenti, persone di ogni età, non solo di Sestu. «Abbiamo il compito di custodire la libertà», spiega Elisa Manunza. «Vengo da Cagliari, ho visitato i luoghi delle stragi perché credo sia importante capire, informarsi», dice Antonio Cabras. ( g.l.p. )

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