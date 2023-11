Fiaccolata a Cagliari: centinaia in piazza A Vigonovo anche i genitori di Filippo 

C’erano oltre duecento persone ieri sera in piazza Yenne a Cagliari per ricordare Giulia e manifestare dolore e rabbia per l’omicidio. «Se domani non torno... sorella, distruggi tutto!»; «Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima» – dicevano gli striscioni. Tante le iniziative in molte altre piazze italiane. A Vigonovo, tra le tremila persone, c’erano i genitori di Filippo Turetta: «Hanno sentito fosse loro dovere esserci», ha detto l'avvocato Emanuele Compagno, «come segno di vicinanza alla famiglia Cecchettin, che non hanno incontrato».

Domani ci sarà un minuto di silenzio in tutte le scuole. Intanto la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, ha annunciato che Giulia avrà la sua laurea in ingegneria, per la quale le mancava solo la discussione, fissata proprio nei giorni della sua scomparsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA