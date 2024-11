FI stoppa la Lega: «No al taglio del canone Rai» 

Lega e Forza Italia vanno verso lo scontro sul canone Rai. Il partito di Salvini ha depositato un emendamento al decreto fiscale in discussione in Senato per confermare il taglio a 70 euro previsto dalla manovra dello scorso anno. Inserendo anche un contributo di 430 milioni per compensare le mancate entrate e scongiurare, così, anche un possibile aumento dei costi della pubblicità. Ma l’idea non piace agli azzurri. Il governo per ora tace e anche FdI non ha espresso una posizione decisa sulla questione. Ma l’emendamento potrebbe essere messo in votazione entro una decina di giorni. «La nostra posizione è assolutamente contraria a questa proposta - dice dalla Cina il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani - e non la voteremo perché non la condividiamo e non fa parte del programma di governo». Ma dopo poco è Matteo Salvini a pungerlo: «Ci votano come Lega, come centrodestra e come governo per abbassare le tasse, non per alzarle. Conto che si sia tutti d’accordo». Intanto Fi e Lega presentano due emendamenti identici al decreto fiscale sulla questione del payback sanitario, il meccanismo che prevede un contributo delle imprese farmaceutiche in caso di sforamento dei tetti di spesa degli enti locali per i dispositivi medici.

