FI spinge sul golf a Surigheddu 

Un green da 18 buche per il bio-golf. Poi allevamenti, apicoltura, attività agroalimentari e, naturalmente, turismo. Il futuro di Surigheddu, i terreni fertili di proprietà della Regione inutilizzati dal 1982, è racchiuso in un progetto dell’Agenzia Laore in collaborazione con il Comune di Alghero. Si parla di 1321 ettari di terra, di un bacino da 3 milioni di metri cubi di acqua, di 10.600 metri quadri di fabbricati storici del 900, di una chiesetta del 1200 e di tre nuraghi che potrebbero essere valorizzati a fini turistici.

La genesi

Una iniziativa a cui il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia tengono particolarmente, anche perché l’idea era nata proprio durante la giunta guidata da Marco Tedde e prevedeva la realizzazione di un polo turistico di eccellenza caratterizzato dall’integrazione tra agroalimentare, sport e benessere. «Un piano che in modo responsabile subordinava la cessione del compendio al vincolo di destinarlo successivamente a fini agricoli, all’insediamento di strutture ricettive a rotazione d’uso con un centro benessere e alla realizzazione di importanti impianti sportivi, con previsione di importanti investimenti e di circa 200 posti di lavoro», ricordano gli azzurri. Un progetto che il sindaco Mario Conoci ha ereditato e che sta tentando di attuare con l’aiuto della Regione.

Il confronto

L’analisi degli elaborati è stata al centro di numerosi incontri con l'assessorato regionale degli Enti Locali. L’ultimo risale a fine 2022. «In quella occasione la proposta progettuale è stata esposta, condivisa e accolta favorevolmente dall'amministrazione regionale che ha assunto l'impegno di adottare una delibera di indirizzo per individuare il percorso idoneo alla realizzazione del progetto», ricordano i consiglieri di Forza Italia che, adesso, ritengono indispensabile che il sindaco solleciti il nuovo assessore regionale «perché dia corpo agli impegni assunti». Il fiore all’occhiello sarà proprio il polo golfistico, con un campo da 18 buche più un altro da 9. Un impianto studiato con la Federazione Italiana Golf, le principali organizzazioni che in Italia si occupano di ambiente, la Golf Environment Organization e l'Istituto per il Credito Sportivo. Ma il progetto prevede anche circuiti per l’ippoturismo e il trekking e attività agricole sostenibili a impatto vicino alle zero in termini di emissioni di CO2.

