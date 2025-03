FI scuote il centrodestra  «Nizzi? È ancora presto» 

Forza Italia avvia le danze verso il voto nel centrodestra sardo. La questione da capire è se sia il momento giusto. Del resto, con un governo regionale intimorito dal caso decadenza e con la possibilità di ritornare dritti alle urne senza dover passare per le forche caudine di lunghe trattative per le scelte, ecco la proposta di Pietro Pittalis, deputato, vicepresidente della commissione Giustizia e segretario degli azzurri. In occasione del congresso gallurese del partito proprio lui, il nome principale per l’eventuale sostituzione di Alessandra Todde, ha proposto il sindaco di Olbia come possibile candidato alla presidenza della Regione, in quanto «esempio di buon governo».

Buon governo

«Nessuna designazione», dice a freddo Pittalis, «ma in Gallura prescindere da Settimo è impossibile: in FI ci sono riferibilità importanti sul piano del fare e ho voluto sottolinearlo a casa sua». Tuttavia ammette: «L’esempio di buona amministrazione da cui partire per noi è proprio Nizzi, questo è un punto fermo». Quindi sarà davvero lui il candidato? Risposta laconica: «La politica ha i suoi tempi, anche se alla Regione molto dipende dal caso decadenza. Ovvio che si deciderà tutti insieme, meglio se senza imposizioni dall’alto». E Nizzi? Premette: «Sono onorato della stima di Pietro». Come Pittalis, anche lui è un reduce del 1994, della prima ora azzurra. Quando FI al voto schiacciava pure i sassi. Di Olbia è il sindaco storico, dell’Olbia Calcio è stato il medico: ha rimediato pure una squalifica abbastanza pesante per aver richiamato alla professionalità, con la sua consueta grinta, un arbitro che stava mandando con decisioni improbabili i bianchi in Serie D durante un match decisivo contro il Trapani. «A volte», sorride, «bisogna farsi sentire». E comunque ci sta: «Dopo anni da sindaco, consigliere regionale e deputato, essere designato alla presidenza della Regione è un’ipotesi plausibile», dice. «Ma non bisogna ignorare che una presidente della Regione c’è e che, per ora, ogni mossa non può che avere un si gnificato aleatorio». Meglio «continuare ad amministrare la città», anche se proprio il suo partito, a livello nazionale, è contrario al terzo mandato.

Increduli

Gli alleati per ora prendono atto della situazione. Così Francesco Mura, segretario di FdI: «È certo che, dai risultati raggiunti a capo dell’amministrazione di Olbia, il nome di Settimo Nizzi ricorre nei pensieri dei dirigenti del suo partito per incarichi più alti. Ma è altrettanto vero che - a prescindere dalle elaborazioni giornalistiche - certe impressioni rischiano di generare confusione nella coalizione». Non si sente chiamato in causa dal fatto che Pittalis abbia già posto la condizione che, sulla scelta del candidato presidente, non dovranno esserci ingerenze dall’alto: «Cosa che non è accaduta neppure nel 2024, visto che a decidere furono tutti i partiti della coalizione escluso il Psd’Az», precisa Mura. «La verità è che il problema ora non si pone: purtroppo per noi, che politicamente speravamo in altro, è in carica una presidente eletta e, finché un giudice non si pronuncerà per la decadenza, ogni discorso sul governatore è rinviato a data da destinarsi. Solo allora, nei tavoli locali e nazionali, sarà deciso da tutti i partiti il candidato più performante per portare avanti la linea politica e amministrativa del centrodestra». Anche i Riformatori non si spingono più in là: «Quello di Nizzi rappresenta un nome autorevole, che rispecchia una personalità preparata e competente che si è distinta nel buon operare e nel buon governo di una città importante come Olbia», osserva Ticca. «Abbiamo però davanti a noi ancora del tempo per individuare il candidato governatore e lo faremo nel momento più opportuno e nel rispetto delle forze politiche che compongono il centrodestra. Per ora, come secondo partito della coalizione, siamo concentrati, più che sul totonomi , sulla volontà di dare un contributo per risolvere i problemi della Sardegna e candidarci come alternativa credibile alle prossime elezioni».

Gli altri soci

Quindi, da Sardegna20Venti, il movimento di Antonello Peru e Stefano Tunis, fanno sapere: «Prendiamo atto del fatto che il meglio che Forza Italia possa esprimere sia mettere in campo Nizzi», è la considerazione che alberga nel partito centrista. «Anche noi faremo la nostra proposta, cercando di aggregare nel mondo civico e identitario: parliamo di mondi che i grandi partiti non sono in grado di intercettare». Infine la Lega, che con il segretario Michele Ennas minimizza: «La proposta di Settimo Nizzi è una questione interna a Forza Italia», argomenta l’esponente del Carroccio. «È chiaro che anche le altre forze politiche della coalizione avranno le loro proposte e si avvieranno tutte le valutazioni per arrivare a una sintesi condivisa. Se l’intenzione era lanciare la candidatura di Nizzi, non sono sicuro che gli sia stato fatto un favore, perché i tempi non sono ancora maturi. Prima dei nomi si deve partire dai programmi: alla Lega interessa parlare di obiettivi ed è per questo che proporremo alla coalizione un tavolo regionale permanente per discutere di temi e soluzioni».

