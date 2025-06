FI, leader dei giovani contestato dal padre 

«Tu sei l’ultimo che si può rivolgere a Vannacci definendolo codardo. Vergognati! E ricordati che il coraggio, che tu non hai, Vannacci lo ha messo a disposizione non solo della Patria, non solo dei suoi uomini che ha riportato a casa sempre vivi, ma anche di quelle centinaia di ragazzi in divisa, morti o che stanno morendo per l’uso, infame, di proiettili all’uranio impoverito mentre tu dormivi sereno nella tua bambagia. Tu non sei degno, Simone, neanche di spolverare gli anfibi al Generale Vannacci». Chi scrive è un padre - Silvio Leoni - a un figlio - Simone - reo di aver attaccato il vicesegretario della Lega poco dopo essere stato eletto segretario dei giovani di Fi. Per il rimbrotto il padre ha scelto una lettera aperta sul Tempo. «Suo figlio è un ragazzo – scrive Vannacci ringraziando Leoni - e proprio dai passi falsi si impara a diventare uomini. Sono convinto che avendo alle spalle una guida come la Sua e una famiglia dai valori solidi e corroborati diventerà un ottimo politico». «Pur avendo sofferto molto, ancora oggi non provo rancore per Silvio Leoni - scrive invece Simone, che chiama il padre per nome e cognome - E lo perdono per avermi attaccato senza conoscere davvero me e i miei valori. Sono cresciuto senza di lui, ma con l’amore di una famiglia che mi ha voluto bene e che mi ha insegnato i valori cristiani del rispetto, della dignità e della centralità della persona».

