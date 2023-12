FI: i morosi paghino o non saranno in lista 

Forza Italia lancia un ultimatum ai morosi: chi vuole ricandidarsi alle prossime europee e regionali deve mettersi in regola con i pagamenti. Senza alcuna deroga. Il segretario Antonio Tajani usa nuovamente il pugno duro contro i ritardatari nei pagamenti delle quote, come fece alla kermesse azzurra a Paestum e al Consiglio nazionale del primo ottobre. Secondo il nuovo regolamento azzurro chi non è in regola con le quote associative rischia la decadenza dagli incarichi oltre alla candidabilità. E a guardare nelle casse del partito, il problema è più che evidente. Gli ultimi dati a disposizione, quelli che si leggono nel verbale della riunione del Comitato di Presidenza del 13 giugno, riportano una sofferenza di cassa - al netto di possibili correzioni intervenute in questi ultimi 6 mesi - con debiti per 98 milioni e 472,791 euro. Cifre alla cui copertura negli anni passati pensava direttamente Silvio Berlusconi, prima come fideiussore e poi come creditore. Il debito verso di lui, e quindi ora verso i suoi eredi, ammonta a 90 milioni e 433mila e 600 euro. Ma ora, come lo stesso Tajani ha più volte sottolineato, le cose sono cambiate e il partito vuole e deve autosostenersi.

