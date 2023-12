FI cerca finanziatori e si allea coi Moderati 

Forza Italia si prepara alle europee e lavora sulle sinergie con altri partiti. Nasce così l’intergruppo consiliare del Lazio con “Noi Moderati” di Maurizio Lupi. L’annuncio lo daranno il segretario azzurro Antonio Tajani e il leader centrista. A queste iniziative si abbina una campagna sui contributi economici che quest’anno ha portato nelle casse del partito oltre 2,1 milioni di euro, al netto dei 600mila euro versati dai cinque figli di Silvio Berlusconi e dal fratello Paolo, e di altri 100mila da Mediaset. Tra i donatori ci sono Letizia Moratti (rientrata in Fi a ottobre, 35mila euro) e Paolo Scaroni, presidente dell’Enel e del Milan (30mila). Fra i versamenti di novembre ci sono quelli consueti dei parlamentari (in genere 900 euro mensili, ma il ministro Paolo Zangrillo ne ha garantiti 2mila), inclusi quelli del segretario Antonio Tajani, di Marta Fascina e del neosenatore Adriano Galliani. Invece Stefano Aguzzi, assessore delle Marche alla Protezione civile, ha bonificato 9.600 euro, 1.600 euro sono di Vito Bardi, presidente uscente della Basilicata. Spiccano i 75mila euro in tre tranche da La Regina di San Marzano, azienda salernitana specializzata nella produzione di pomodori.

