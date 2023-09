FI boccia il condono edilizio di Salvini 

È Antonio Tajani che prova fermare l’ennesima polemica politica sul condono edilizio lanciato dall’altro vicepremier Matteo Salvini per rimpolpare i conti pubblici, mentre le opposizioni già annunciano battaglia sulla «criminogena proposta». Dal leader di Fi arriva un no rotondo al condono, a pochi giorni dal varo della Nadef, con uno spiraglio semmai per piccole rettifiche lontane dall’ambito penale. Un campo ben più ristretto delle «centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche» utili a far cassa immaginate dal leader leghista».

Gli extraprofitti

E sempre Tajani, dopo aver alzato la bandiera della correzione all'imposta sull’extraprofitto delle banche, elogia il governo per le migliorie che «rassicurano i mercati». Costringendo però una sfilza di esponenti di Fdi - la premier Meloni in testa - a dire che non c'è nessuna retromarcia: si migliorerà ma senza sconti alle banche. Ma Forza Italia canta vittoria, tanto da ritirare gli emendamenti presentati con le opposizioni che parlano di un «vergognoso passo indietro di Meloni» (Avs), di «tassa sulle banche cancellata» (Azione-IV) e di «retromarcia» (Pd). Per Tajani «ha prevalso il buon senso. Ne ho parlato a lungo con il presidente del Consiglio, ho trovato ascolto e con il ministro Giorgetti abbiamo cercato di migliorare quel testo, che oggi permette di avere una base imponibile diversa ed esclude i titoli di stato. Arriveranno i soldi dalle banche, ma abbiamo tutelato quelle piccole, ed abbiamo rinforzato il sistema». Ma FdI corregge il tiro: «L’emendamento del governo non fa che ribadire un principio sacrosanto: i proventi generati grazie ai rialzi di interesse della Bce non possono essere oggetto di speculazione, o la banca utilizza tutti gli extraprofitti per concedere prestiti a famiglie e piccole e medie imprese, oppure dovrà versare allo Stato il 40%». Quindi le correzioni non cambiano la sostanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA