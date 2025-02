Feyenoord nel caos e il Milan stasera ha anche Gimenez 

Rotterdam. Sergio Conceiçao non si sbottona, non svela piani di formazione in vista della prima sfida contro il Feyenoord, stasera a Rotterdam alle 21. È troppo importante per il Milan non regalare informazioni. «È speciale per tutti. Abbiamo una partita importante, siamo qua per colpa nostra. Ci vogliamo prendere questa responsabilità. A Zagabria non è stata per niente una buona gara. Dobbiamo dare una risposta su dove vogliamo arrivare. Non abbiamo tante soluzioni, abbiamo 15 giocatori di movimento, poi Camarda e Bartesaghi. Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao fanno parte della lista. Per gli infortuni e i ragazzi che non sono in lista abbiamo questa difficoltà. Gli allenatori devono trovare soluzioni, questi quattro sono in lista e vediamo», resta criptico il portoghese.

Rivoluzione

La mancata qualificazione diretta agli ottavi ha generato la grande rivoluzione che ha portato all'arrivo tra gli altri di Walker, Gimenez (il grande ex della sfida) e Joao Felix. Conceiçao si era lamentato della differenza nei cambi contro la Juve e gli sono state date alternative valide. Ora deve centrare la qualificazione. Non ci sarà Musah, squalificato. Possibile che al De Kuip scendano in campo titolari i quattro giocatori offensivi: Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic ma bisognerà dimostrare di avere anche equilibrio. Bisognerà capire anche come il Feyenoord gestirà il cambio di guida tecnica. Ha esonerato soltanto due giorni fa l'allenatore Brian Priske. Il quinto posto in Eredivise è troppo poco per le ambizioni del club. Conceiçao non si fida: «È un ambiente difficile, tosto, caldo».

Probabili formazioni

Feyenoord (4-2-3-1) : 22 Wellenreuther, 2 Nieuwkoop, 5 Smal, 8 Quinten Timber, 3 Beelen, 33 Hancko, 23 Hadj Moussa, 4 Hwang In-Beom, 27 Milambo, 14 Igor Paixão, 9 Ueda. (64 Ka, 16 Bueno, 15 Gonzalez, 20 Mitchell, 19 Carrillo. 17 Ivanusec) All.Bosschaart.

Milan (4-2-3-1) : 16 Maignan;32 Walker, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez; 29 Fofana, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 79 Joao Felix, 10 Leao; 7 Gimenez. (57 Sportiello, 28 Thiaw, 90 Abraham, 21 Chukwueze, 46 Gabbia, 73 Camarda, 33 Bartesaghi) All. Conceiçao.

Arbitro: Sanchez (Spa)

RIPRODUZIONE RISERVATA