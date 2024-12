Festività tra fumetti, immagini e narrazioni 

Ha riaperto le porte la Casa di Babbo Natale di Pabillonis, allestita come di consueto nella casa padronale Matta. Diventata ormai un appuntamento fisso, ogni edizione riserva un tema nuovo che quest’anno rappresenta la “narrazione a immagini”, con particolare enfasi su fumetti e cartoni animati. Dopo il successo degli scorsi anni, con migliaia di visitatori e scolaresche da tutte le parti dell’Isola, la Casa è parte integrante del ricco programma di appuntamenti per le festività natalizie imbastito grazie alla sinergia di tutte le associazioni culturali del paese, dell’associazione sportiva Atletica Pabillonis e del Comune.

«Ci sono due stanze dedicate a fumetti e cartoni animati, con scenografie e personaggi realmente in cartone», spiega Andrea Maccis, che da anni è una guida all’interno della casa. «Per la prima volta ci sarà una mascotte che farà gli onori di casa e come sempre sarà attivo l’ufficio postale dove i bambini potranno spedire le letterine», aggiunge Angela Pinna. Anche lo spazio in cortile è più grande: «Grazie all'impegno del Comune è stato possibile comprare una nuova struttura per la realizzazione del teatro”, conclude Giuseppe Atzori. (g. g. s.)

