Festività più felici per 500 famiglie 

Ambulanti e operai sono i nuovi poveri che hanno bisogno d’aiuto per mettere insieme pranzo e cena. I 60 quintali di cibo, donati dai benefattori, verranno devoluti a 500 famiglie della cittadina: di fatto il 10 per cento dei nuclei residenti ha bisogno di sostegno in vista del Natale. Cento sono i bisognosi più disperati, coloro che dal Comune ricevono sussidi durante tutto l’anno. La crisi è sempre più forte, famiglie e pensionati non ce la fanno, un’emergenza tamponata in queste settimane dalla cooperazione di volontari e associazioni, con il coinvolgimento diretto della Caritas diocesana che curerà la distribuzione.La gran parte delle 5.000 famiglie di Tortolì si prepara a ricevere le tredicesime. Ma l’extra-assegno di dicembre verrà dirottato per far fronte alle spese correnti: aumento delle bollette, rate del mutuo diventate incandescenti. Ma l’impatto sarà limitato e, in alcuni casi, quasi nullo. Perché chi è in una condizione di emergenza utilizzerà la mensilità extra per cancellare debiti pregressi. Così il pranzo di Natale rischia di essere segnato da una dieta forzata. «Vogliamo arrivare anche a chi non chiederebbe mai», spiega Irene Murru, 46 anni, assessore comunale ai Servizi sociali.

L’emergenza è diventata alimentare per molte famiglie. I volontari da quindici giorni stanno raccogliendo derrate alimentari per i poveri nell’ambito del Miracolo di Natale (18 dicembre giornata conclusiva), iniziativa ideata da Gennaro Longobardi e nella cittadina coordinata dalla Nuova Pro loco Tortolì-Arbatax con il supporto di associazioni culturali e Comune, raggiungeranno 500 famiglie. (ro. se.)

