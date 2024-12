Festività di fine anno senza il servizio di guardia medica 

Ancora un disservizio sanitario per le prossime festività natalizie. A Sant’Antioco non ci sarà guardia medica la notte del 24 mentre il 25, giorno di Natale, resterà scoperto il turno diurno. Martedì 31 dicembre invece, non ci saranno medici di guardia sia di giorno che di notte.

Su tutte le furie il sindaco Ignazio Locci: «Occorrerebbe in questi periodi avere il coraggio di precettare i professionisti», commenta. Il primo cittadino ha scritto all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. L’estate scorsa Sant’Antioco era era rimasto privo del servizio di guardia medica. «Manifesto il più profondo rammarico per quanto ci è stato comunicato dalla Asl di Carbonia in riferimento ai turni di Guardia medica relativi al Comune di Sant’Antioco, che, ricordo, essere un centro nevralgico del territorio sulcitano - ha scritto il sindaco all’assessore Bartolazzi - riteniamo assurdo che Sant’Antioco debba subire questa grave carenza di medici e questa grave interruzione di servizio, a maggior ragione nei principali giorni di festa. Pertanto, le chiedo un immediato intervento al fine di trovare una soluzione ed evitare che restino scoperti i turni».

