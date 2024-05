Festival Tuttestorie, via alle prenotazioni 

Quarantacinque ospiti, dagli Stati Uniti alla Svezia, dalla Spagna all’Olanda, dall’Islanda alla Francia, dal nord al sud Italia: autrici, autori, illustratrici e illustratori, atelieriste/i con cui indagare il tema della “Fine”.

Si sono aperte le prenotazioni delle scuole al 19° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “E adesso? Racconti, visioni e libri sulle cose che finiscono”, dall’1 al 6 ottobre a Cagliari e in altri comuni dell’isola. Un intenso programma di incontri e laboratori, ideati e organizzati dalla libreria per ragazzi Tuttestorie, per le classi di tutta l’isola, dall’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado. Sul sito www.tuttestorie.it può essere consultato il programma completo riservato alle scuole, con le modalità di partecipazione, l’elenco degli ospiti e i suggerimenti di lettura.

Il festival esplorerà la Fine. Anzi, le Fini, che esistono e fluiscono, coi loro Frattempi (quelli in cui ci si chiede “e adesso?”) e i loro nuovi Inizi: tante, gioiose o tristi, dannose o feconde, importanti. «Lo faremo con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini e sulle note della colonna sonora originale di Antonello Murgia», spiegano gli organizzatori. E con la semina dell’Ufficio Poetico del Festival, diretto dal maestro Emanuele Scotto, che ha iniziato la sua raccolta di pensieri di bambine e bambini sul tema, coinvolgendo insegnanti da tutta l’Italia.

Sono 260 le attività destinate alle scuole fra incontri e laboratori. Di queste 150 si svolgeranno a Cagliari (Exma, scuole, libreria Tuttestorie, Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana e Micibo Cat Caffè). Si parte con l’anteprima del 23 maggio: Gunnar Helgason, attore, conduttore, regista e scrittore islandese sarà a Cagliari con il romanzo “Una mamma svitata”.

