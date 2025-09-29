Festival Tuttestorie tra parco Asusa e le piazze 

Ventennale per il festival “Tuttestorie” di letteratura per ragazzi che approda anche ad Isili dal primo al 3 ottobre con il titolo “inVENTario. Racconti, visioni e libri per mettere tutto a posto e niente in ordine”. Appuntamento al parco Asusa e in alcune piazze del paese.

Mercoledì Anna Vivarelli incontra le classi delle medie con “L’isola dimenticata”, mentre Davide Morosinotto racconta “Il leggendario tesoro di Hell Gate”. Giovedì spazio ai più piccoli con Alice Milani (Nel paese degli Inuit) e Federica Buglioni (Trasformismi, metamorfosi, migrazioni nel regno animale). Venerdì gli studenti delle elementari scopriranno le Poesie notturne di Cristina Bellemo, quelli delle medie Letizia Iannaccone con Uroboro. (s. g.)

