Festival scienza, oggi all’Exma le premiazioni 

Accorciare la distanza tra scienza e giovani, questo l’obiettivo del Festival Scienza che si chiude oggi con le premiazioni all’Exma (dalle 16). Il premio “Donna di Scienza” sarà consegnato a Serena Sanna, dirigente dell’istituto di ricerca genetica e biomedica di Cagliari, quello “Donna di Scienza Giovani” alla ricercatrice Ambra Demontis e quello speciale Donna di Scienza 2023 alla giornalista scientifica Silvia Rosa Brusin.

Sei giorni di attività, laboratori interattivi, conferenze e curiosità sul mondo scientifico. Protagonisti gli studenti che assumono una duplice veste: attori principali e fruitori. Sono 12 le scuole di Cagliari che hanno preparato i loro ragazzi a indossare le vesti di “insegnanti” con il supporto di 20 tutor universitari. «Il nostro compito è quello di esporre in maniera interessante, coinvolgente e non noiosa le materie scientifiche, cerchiamo di far divertire i ragazzi», ha spiegato Pablo Loi Fernandez, studente tutor del liceo Pacinotti. Temi fondamentali il legame col territorio e la parità di genere. Spazio dunque alla figura della donna nella scienza. «In tutta la storia della scienza le donne sono state oscurate a causa degli stereotipi», ha sottolineato Angelica Maria Palmas, studente tutor del liceo Michelangelo.

