Festival Sciampitta, oggi il grande finale 

In attesa del gran finale di oggi con diretta televisiva su Videolina alle 21, ieri Sciampitta ha vissuto uno dei suoi tradizionali momenti. Anche in questo quarantesimo anniversario non poteva mancare lo scambio dei doni con le autorità comunali nella sala dell’affresco dell’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. Una mattinata di fratellanza, amicizia e allegria con i gruppi stranieri arrivati quest’anno per partecipare al festival internazionale del folklore.

Le delegazioni di Cile, Messico, Taiwan, assieme alla Sicilia, sono state accolte dalla presidente del consiglio Rita Murgioni e dall’assessora al Commercio Rossana Perra. Hanno donato i souvenir dei loro Paesi e in cambio hanno ricevuto un libro sulla tradizione quartese, prima di chiudere con un’esibizione in musica.

«La collaborazione, la fratellanza e soprattutto la diversità» ha detto Murgioni, «formano un patrimonio culturale inestimabile che negli anni ci ha permesso di accogliere nella nostra città culture eterogenee e variegate». L’assessora Perra ha ringraziato i gruppi «che contribuiscono a tramandare la nostra musica popolare e il folklore». Presente anche il patron di Sciampitta e presidente del gruppo organizzatore Città di Quarto, Gianni Orrù .

E stasera alle 21, in diretta su Videolina, lo spettacolo in piazza mercato, per la chiusura della rassegna e l’appuntamento all’anno prossimo. A presentare ci sarà Giuliano Marongiu.

Ma il palco in piazza non sarà smontato. Per il festival Nodas de Sardigna, festa Nodias, domani alle 21,15 ci sarà Maria Giovanna Cherchi in concerto.

