Festival Premio Lussu  Musa, Ravera e Sualzo nelle cinquine in finale 

Tutti i nomi delle cinquine finaliste del Premio Lussu per le sezioni Narrativa, Saggistica e Narrativa a fumetti, tra i quali saranno scelti i vincitori della decima edizione. I nomi dei vincitori saranno comunicati prossimamente, nell’ambito del programma del festival che si terrà a Cagliari dall’1 al 6 ottobre. Per la Narrativa edita: Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro”, Marsilio; Paola Musa con “Umor vitreo”, Arkadia; Piergiorgio Paterlini con “Confiteor”, Piemme; Lidia Ravera con “Un giorno tutto questo sarà tuo”, Bompiani; Dario Voltolini con “Invernale”, La Nave di Teseo. Per la Saggistica edita: Michele Ainis con “Capocrazia” La Nave di Teseo; Marzio Breda e Stefano Caretti con “Il nemico di Mussolini”, Solferino; Alessandro Carlini con “Se il fuoco ti desidera”, Utet; Gianni Oliva con “45 milioni di antifascisti”, Mondadori; Concetto Vecchio con “Io vi accuso”, Utet. Le opere sono state selezionate dalla giuria internazionale presieduta da Guido Conti. Per la Narrativa a fumetti edita vanno in finale Paolo Bacilieri con Piero Manzoni, Coconino Press; Micol Beltramini e Agnese Innocente con Heartbreak Hotel, Il Castoro; Daniele Bigliardo e Vito Bruschini con Rahere. Un giullare sulla via Francigena, Palombi editori; Pietro Scarnera con Viaggio in Italia, Coconino Press; Sualzo con Dove c’è più luce, Tunué. La giuria internazionale di categoria è presieduta da Ángel De La Calle.

